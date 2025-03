Musa otkrio kako je Real preokrenuo sezonu: Ovako smo svi otvorili oči

Košarkaši madridskog Reala su pobjedom protiv Crvene zvezde (78:72) došli na 8. poziciju s omjerom 18-14.

Isti omjer ima i šestoplasirani Efes, te je vrlo moguće da će Madriđani uprkos lošem startu sezone uspjeti osigurati direktan plasman u plej-of.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Džanan Musa otkrio je razloge zašto su uspjeli da se vrate.

– Zbili smo redove na treninzima, imali smo jedan zajednički ručak koji nam je otvorio oči svima, pogledali smo se u oči, rekli smo šta imamo i onda smo počeli da igramo zajedno. To je dalo rezultate.

Svako počne od sebe i kaže svoje greške. Ako ostali saigrači imaju nešto da ti kažu, oni ti kažu, nema ljutnje, to prihvatiš na profesionalan način, shvatiš da je to samo za tvoje dobro, mi smo to uradili i sad smo tu gdje jesmo – kazao je Musa za Sport Klub.

