POTRESNA ISPOVIJEST ZLATANA IBRAHIMOVIĆA: Brat mi je preminuo na rukama, spustio sam lopatu na zemlju i zaledio se

On se, svojovremeno, dotakao ove teme u potresnoj ispovijesti u kojoj je otkrio da je Sapko preminuo poslije duge i teške bolesti – kancera koji nije mogao da pobijedi.

“Podigao sam pogled ka ocu Šefiku, vidio sam da su stvari ozbiljne, nisam mogao da dišem. Sapko me je čekao prije smrti, želio je da budem pored njega. Izdahnuo je preda mnom – istakao je Ibrahimović, pa otkrio još neke bolne detalje:

“Sahranili smo ga po muslimanskim običajima, otac je prvi lopatom bacio zemlju na kovčeg, onda je došao red na mene i zaledio sam se. Spustio sam lopatu na zemlju i shvatio da to znači da prihvatam da je on preminuo. U mojoj glavi je i dalje bio živ. Teško mi je bilo sve to da shvatim, bio je premlad, bio je moj brat. Otac tada ni suzu nije pustio, dan kasnije je otišao sam na njegov grob i plakao je cijeli dan.

Poznato je da je Zlatan ateista, a jednom prilikom je otkrio i u šta jedino vjeruje.

“Ne vjerujem u Boga, već samo u sebe. Tako sam naučio da mržnju prema sebi pretvorim u oružje – rekao je on.

Zlatan Ibrahimović je karijeru počeo u rodnom Malmeu, pa je onda igrao za Ajax, Juventus, Inter, Barcelonu, Milan, PSG, Manchester Uniteed, Los Angeles Galaxy, a u penziju je otišao u dresu Milana. Za reprezentaciju Švedske odigrao je 122 utakmice i dao 62 gola, prenosi Press.

