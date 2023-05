UEFA objavila uputstvo: Kako pravilno izgovoriti Edin Džeko?

Tako su u jednoj od objava naglasili da je “stalna misija zvanične web stranice Evropske nogometne federacije da osigura da nogometni navijači širom svijeta dobiju tačna imena igrača u finalu UEFA Lige prvaka za sezonu 2022/2023”.

“Odabrali smo neka od najškakljivijih imena koja ne zvuče baš onako kako izgledaju na engleskom. Budite hrabri: čitajte ih naglas!”, objavila je UEFA, piše BosnaInfo.

Naravno, među najškaljivijim imenima za izgovoriti su uglavnom ona iz regiona, uključujući kapitena naših “Zmajeva” Edina Džeku.

Evo kako je to priredila UEFA, s napomenom da su izgovor prilagodili engleskom jeziku:

Manchester City

Nathan Ake – Nah-than A-kay

Kevin De Bruyne – De Bruh-ner

Ruben Dias – Roo-ben Dee-ash

Ederson – Ed-air-sun

İlkay Gundogan – Ill-kye Gun-doe-wan

Erling Haaland – Erling Har-land (at least that’s how he pronounces it himself)

Aymeric Laporte – Em-eric La-port

Riyad Mahrez – Ree-ad Mah-rez

Inter

Francesco Acerbi – A-chair-be

Marcelo Brozović – Brozovitch

Hakan Calhanoglu – Chal-han-oh-loo

Stefan de Vrij – Duh-vray

Edin Džeko – Ed-een Jecko

Roberto Gagliardini – Gal-yar-deenee

Samir Handanovič – Handanovitch

Henrikh Mkhitaryan – Hen-reekh M’kee-tar-ee-yan

Milan Škriniar – Mee-lan Shkreen-yar

Podsjetimo, engleski prvak Manchester City i italijanski Inter odmjerit će snage u finalu elitnog kontinentalnog takmičenja 10. juna na stadionu Ataturk u turskom Istanbulu.

