Smiješi se opstanak Igmanu: Ramić sa 2 gola zakucao Leotar za dno lige

Fudbaleri Igmana su danas pred svojim navijačima bili sigurni protiv Leotara, direktnog konkurenta za opstanak. Utakmica je završila rezultatom 2:0.

U prvom poluvremenu se nije ništa previše bitno dogodilo, mreže su mirovale, a onda je u drugom poluvremenu krenuo šou Mirsada Ramića.

U 60. minuti Hebibović je šutirao i to je bila prva prilika na utakmici. Malo kasnije se zatresla mreža gostiju.

Lopta je nakon kornera došla do Darka Bodula koji je raspalio po lopti, ali je to golman Puletić odbranio. Međutim, lopta je došla do Ramića koji se odlično snašao i zatresao mrežu gostiju.

Igman se nije povukao i nastavili su sa konstantnim napadanjem. Jedan od tih napada je rezultovao drugim golom Ramića na utamici, 17. u sezoni, te je tako ispred njega samo Nemanja Bilbija sa 23 postignuta gola.

Husref Musemić i njegova ekipa su došli do veoma važne pobjede i sada su na 8. poziciji sa 33 boda, što je dovoljno da budu četiri boda iznad zone ispadanja.

Leotar je zakucan za dno tabele sa 28 bodova i bit će im potrebno pravo čudo u vidu kikseva protivnika kako bi opstali u najelitnijem rangu bh. fudbala.

