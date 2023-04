Kolašinac se oporavio od povrede i dominirao za Marselj

Fudbaleri Marseja su sinoć u 29. kolu francuske Ligue 1 dočekali ekipu Monpeljea, a svih 90 minuta u redovima domaće ekipe je odigrao Sead Kolašinac.

Propustio susrete BiH

Kolašinac, koji je propustio susrete reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Islanda i Slovačke, se oporavio od povrede lijevog aduktora i odigrao čitav susret za Marselj.

Podsjetimo, Kolašinac se povrijedio u ligaškoj utakmici protiv Strasbourga neposredno prije okupljanja reprezentacije. No, došao je kako bi bio sa Zmajevima, no uoči puta u Slovačku trener Marseillea Igor Tudor mu je naredio da se vrati u klub.

Saigrači kiksali

Kolašinac je dominirao na utakmici i pokazao da je povreda za njega prošlost. Dobio je tri od četiri duela i kompletirao 69 od 76 dodavanja, no nije mogao spriječiti vodeći pogodak Montpelliera u 12. minuti.

Njegovi saigrači u odbrani su kiksali, on je u posljednji trenutak pokušao spriječiti Vahija (Wahija), no nije uspio i on je asistirao Nordinu koji je pogodio za vodstvo gostiju. Marseille je do kraja uspio izjednačiti kada je Genduzi (Guendouzi) realizovao penal za konačnih 1:1.

