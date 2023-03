Sušić o lekciji iz Bratislave i BiH: Sa igračima se ne čujem, nemam ni brojeve. Takav sam…

Početna euforija je splasnula. Nakon što je fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjajnom meču odigranom u Zenici pobijedila Island s ubjedljivih 3:0, samo tri dana kasnije Hadžibegićevim izabranicima uslijedila je lekcija u Bratislavi. Poraz koji je, u najmanju ruku, vjerovatno naučio dao neke nove smjernice Faruku Hadžibegiću o tome kakvi su okviri naše reprezentacije. Upravo o radu repreprezentacije govorio je Safet Sušić.

Širina je jako bitna

Za poraz od Slovačke našli smo desetine uzroka. Ako pitate Safeta Sušića, koji je i dalje naš najuspješniji selektor u historiji, u realnom osvrtu kao i uvijek problem treba vidjeti u tome što “Zmajevi” nemaju dovoljno kvalitetnu klupu i igrače koji mogu na adekvatan način zamijeniti najveće zvijezde u timu. Kroz razgovor za Reprezentacija.ba portal dotakao se i protivnika u grupi, vremena kada je i sam vodio državni tim otkrivši pritom stvari o kojima do sada nije govorio.

“Iskren da budem nisam bio u prilici da gledam utakmice ovdje, samo sam vidio golove, kao i komentare kasnije. Ima svakakvih mišljenja, jedni vide razloge u ovom, jedni u onom, ali po meni Faruk nema puno igrača s kojima može da nešto promijeni, a širina je jako bitna. Recimo, da tri dana kasnije pruži priliku četvorici-petorici koji imaju isti ili sličan kvalitet kao ovi standardni. Tim imamo kvalitetan, to stoji, ali ne i jaku klupu. Nije mogao sebi dozvoliti da malo “osvježi” ekipu tri dana kasnije”, kaže Sušić na početku razgovora za Reprezentacija.ba portal.

Podsjetio je Sušić kako su ‘Zmajevi’ u minule dvije utakmice igrali i bez najvećih zvijezda. Upozorio je i na naredne protivnike, konkretno Luksemburg, koji mnogi olako shvaćaju.

Svi su zdravi

“Ponekad imam osjećaj da potcjenjivački previše gledamo na Slovačku, a ne treba da zaboraviti da imaju jako dobar tim, možda čak i bolji nego naš. A kada ostaneš bez Pjanića, Kolašinca i Džeke, to više jednostavno nije to. Okej, Džeko je ušao pred kraj, ali… Da su svi zdravi bili, siguran sam da bi drugačije bilo. Tek su počele kvalifikacije. Dobra je stvar što su Slovaci kiksali protiv Luksemburga, mada mi moramo gledati sebe, ne smijemo gubiti u ovim “malim” utakmicama. I Luksemburga se treba paziti. Portugal ih je dobio 6:0, ali gledao sam utakmicu, nije to bila baš takva razlika kao što rezultat govori”.

Naredni krug kvalifikacija je u junu. Prije utakmice s Luksemburgom slijedi gostovanje upravo Portugalu koji će se, smatra, prošetati kroz grupu.

“O Portugalu ne treba ni razmišljati, kažem, više treba o Luksemburgu s kojim igramo tri dana poslije. Tu utakmicu treba dobiti po svaku cijenu jer Portugal će se, po meni, prošetati kroz grupu. Sa njima kada budemo igrali ne bi ni bod bio loš iz dvije utakmice”.

Sušić o igračima

Razgovarao je i sa selektorom Hadžibegićem. Kaže, razočaran je i on.

“Čuo sam se baš danas sa Farukom. Šta kaže? Pa dobro, sigurno da mu je teško što su podbacili u drugoj utakmici, iako nije sramota izgubiti od Slovačke, ali… Da se malo bolje odigralo i da si izgubio 1:0 ili 2:1, niko ništa ne bi prigovorio”.

Kao selektor Sušić je vodio reprezentaciju Bosne i Hercegovine u 49 utakmica – uz 23 pobjede, 9 remija i 17 poraza. Kruna tog rada bio je plasman na Svjetsko prvenstvo 2014. u Brazilu. Interesovalo nas je da li se danas čuje s kim od fudbalera iz te generacije.

“Ne, nemam kontakt ni sa jednim, nisam nikada ni imao brojeve. Kada mi je šta trebalo, uvijek bih zvao Savez ili sekretara da mi da i kasnije obrišem. Nisam želio imati intiman odnos s igračima, smatram da je potrebna distanca. Jedino, eto, sa Spahićem sam se čuo prije nekoliko mjeseci. Ipak je dugo bio kapiten u mom timu”.

Posljednji put kao trener radio je 2018. godine u Turskoj. Povratak na trenersku scenu se ne nazire.

“Osjećam se dobro, volio bih raditi, ali ako se pojavi nešto interesantno. U zadnje vrijeme takvih ponuda nije bilo. Najvažnije je biti zdrav”, poruka je Safeta Sušića na kraju razgovora za Reprezentacija.ba portal.

