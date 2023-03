Čeferin: Projekat Superlige nemoguć bez engleskih klubova

“Nema šanse da bi Superliga mogla da se igra bez Engleza. Isto je i sa Nijemcima. Kada bi Bajern i Borusija Dortmund htjeli da učestvuju, ljudi bi izašli na ulice, baš kao što su uradili u Engleskoj. Francuska je isto protiv, u Španiji od 20 klubova 18 je protiv. Kukali su da žele svoju Superligu, eto vam je, igrajte je. Niko to ne želi, fudbal to ne želi”, izjavio je Čeferin.

On se osvrnuo i na poslovanje engleskih klubova i njihovih vlasnika.

“Nisam zabrinut zbog finansijske dominacije engleskih klubova. Mislim da Premijer liga radi dobar posao, a druge lige su te koje bi morale bolje. Mančester Siti i Čelsi su se mnogo dvoumili oko projekta Superlige. Jedan od vlasnika me je pozvao i rekao da bi željeli i dalje da budu prijatelji UEFA. Predložio mi je da budu prijatelji iznutra Superlige, ali to me je jako naljutilo i rekao sam mu: Od sutra ste moji neprijatelji, ne želim više da razgovaramo’. Bio je to težak trenutak”, zaključio je Čeferin, prenosi Tanjug.

