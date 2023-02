POTPUNO SE SLOMIO: Potresno javljanje legendarnog golmana: ‘Pošaljite sve resurse koje imate, molim vas u ime Boga, ljudi ovdje umiru’

Potresu magnitude 7,8 po Richteru je u ponedjeljak pogodio središnju Tursku i sjeverozapadni dio Sirije.

Prema američkom seizmološkom zavodu USGS, katastrofalan potres jakosti 7,8 se dogodio u 4.17 sati ujutro po lokalnom vremenu na dubini od približno 17,9 kilometara, piše Novi.

Epicentar potresa bio je u okrugu Pazarcik, u pokrajini Kahramanmaras na jugoistoku zemlje, oko 60 km zračne linije od sirijske granice, a osjetio se i na Cipru i u Libanonu.

Poginulo je više od 500 ljudi, a stotine su ozlijeđene.

Preko Instagrama se oglasio legendarni turski golman, a danas trener Hatayaspora Volkan Demirel.

“Pomoć! Htio bih da pošaljete sve resurse koje imate, nije samo u pitanju Hatay i Antakya… Molim vas! Molim vas u ime Boga, ljudi ovdje umiru”, rekao je Demirel pa zaplakao.

😢🇹🇷 Ex-Fenerbahçe goalkeeper and current Hatayspor manager Volkan Demirel was in tears on Instagram live.

Türkiye has been hit with a very severe earthquake: 7.8 magnitude, with hundreds sadly confirmed dead. pic.twitter.com/Sr9QqyFI6v

— EuroFoot (@eurofootcom) February 6, 2023