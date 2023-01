Kako je Ćiro Blažević postao prvi Bosanac koji je pobijedio Slovence u skijanju

Bivši selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Miroslav Ćiro Blažević (87) na Facebooku je objavio fotografije kojim se prisjetio anegdote iz mladosti.

Umjesto nogometnih tada je ostvarivao skijaške uspjehe i postao “prvi Bosanac koji je pobijedio Slovence u skijanju”.

“Poslao mi je danas jedan prijatelj fotografiju s Vlašića. Tu sam napravio prve skijaške korake i odatle sam sa svega 17 godina otišao osvojiti državno prvenstvo u Sarajevo… Do tada je bilo nezamislivo da to osvoji bilo ko drugi osim Slovenaca, a onda se – samo u flanel košulji na sebi – pojavio vaš Ćiro. Lagao bih kada bih vam rekao da me emocije nisu preplavile dok sam gledao ovu snježnu ljepotu”, napisao je Ćiro uz dvije fotografije.

Na jednoj je pomenuta gotografija koju je primio od prijatelja, a na drugoj stara na kojoj kao dječak s brojem 14 jurca po snijegu.

Takmičenje se održalo 1952. godine na Palama gdje je Blažević nastupio kao predstavnik juniorske selekcije Travnika.

Osvojio je prvo mjesto u skijaškom trčanju na 10 kilometara.

