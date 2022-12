Ahmedhodžić: Imao sam 14 godina kada se BiH plasirala na SP, sada želimo na EURO

Dvadesettrogodišnjak koji ove sezone igra sjajno u Championshipu za ekipu Sheffield Uniteda ističe da je cilj BiH da se plasirala prvi put na EURO.

“Cilj je dovesti BiH do velikog takmičenja kao što je prvenstvo Evrope. Kada bismo mogli da se kvalifikujemo, to bi mnogo značilo ljudima iz BiH. Kao dječak sam oduvijek želeo da igram za našu zemlju. Sada izgledamo kao tim koji raste zajedno” kazao je Ahmedhodžić za The Athletic.

Bosanac rođen u Malmeu pričao je i o tranziciji koju naša selekcija proživljava i koja će se tek pokazati kada odu dugogodišnji Zmajevi Edin Džeko i Miralem Pjanić.

“Plasirala smo se na SP kada sam imao oko 14 godina, to je bilo jako veliko, ali nikada nismo igrali na Evropskom prvenstvu. Kao tim sada prolazimo kroz smjenugeneracija. Rezultati počinju da se vide sada. Imamo dobre šanse da odemo na EURO. Pobjeda u grupi Lige nacija dala nam je sigurnost i zagrantovani baraž. Ali vjerujem da mi, kao igrači, ne trebamo gledati na to. Trebamo se fokusirati da budemo među prve dvije reprezentacije” zaključio je bh. defanzivac.

Ahmedhodžiićev tim Sheffield United trenutno se nalazi na drugom mjestu Championshipa sa 47 bodova, osam više od trećem Blackburna, a tri manje od vodećeg Burnleyja, piše N1.

Facebook komentari