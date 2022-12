MIHIN SIN SE SRCEPARAJUĆIM RIJEČIMA OPROSTIO OD OCA: Dragi tata, uradit ću tačno ono što si me naučio…

Teško je još poverovati da nas je Siniša Mihajlović napustio poslije teške borbe sa leukemijom u 54. godini života.

Svi su se nadali da će Miha izdržati, da će pobjediti i ovu utakmicu. Nažalost, bolest je bila jača. Siniša će biti sahranjen u ponedjeljak, u Rimu.

Velikani fudbala, ali i svih ostalih oblasti opraštaju se od čovjeka koji je mnogima ostao duboko urezan u srcu. A naročito svojim najmilijima.

Uvijek im je pružao podršku, bio uz njih kada je bilo najteže. Riječi njegovog sina Miroslava u poruci koju je poslao na Instagramu to najbolje oslikavaju.

– Dragi tata, hvala na svemu čemu si me naučio. Uvijek si bio moj ponos i moj izvor životne inspiracije. U ovom teškom momentu, uradit ću tačno ono što si me naučio, neću se predati, ostat ću hrabar i zadržat ću snagu. Pokušat ću da te učinim ponosnim, zato što znam da odozgo gledaš na mene i da mi daješ snagu, kao što si uvijek to radio. Volim te – napisao je Miroslav.

Facebook komentari