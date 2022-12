U neredima nakon polufinala SP-a u Francuskoj preminuo 13-godišnji dječak

Dječak je hitno prevezen u bolnicu, ali je preminuo nedugo po dolasku, prenio je “Sky News”.

Vozilo je pronađeno blizu mjesta nesreće i policija trenutno istražuje slučaj. Snimak koji se pojavio na mrežama pokazuje automobil koji prolazi kroz čitavu masu ljudi.

Navijači su se sukobili i u Parizu poslije susreta, a i tu je morala reagovala policija.

Kako prenose francuski mediji, čak deset hiljada policajaca je mobilisano da bi se spriječili neredi, ali je ipak došlo do tragičnog ishoda.

Neredi i sukobi su registrovani i u Nici, ali i van granica Francuske. U Briselu su navijači Maroka bacali kamenje na pripadnike specijalne policije, dok je policija odgovorila vodenim topovima i suzavcem, piše N1.

#BREAKING #BELGIUM #MOROCCO #FRANCE #WORLDCUP

🔴BELGIUM :#VIDEO VIOLENCE IN BRUSSELS!

MOROCCAN FANS THROWING ROCKS & PROJECTILES TOWARDS THEIR SURROUNDINGS AFTER THE 2-0 VICTORY OF FRANCE OVER MOROCCO IN WORLDCUP!#BreakingNews #UltimaHora #Bruxelles #Marocco #Maroc #Marruecos pic.twitter.com/ZZJnMlbTZq

— loveworld (@LoveWorld_Peopl) December 14, 2022