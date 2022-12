Engleski golman nije dao kamermanu snimati najtužniju scenu sinoćnje utakmice

Nakon što je sudac označio kraj utakmice, utučeni Kane pao je na travnjak. Jedan kamerman pokušao je snimiti Kanea iz blizine, a onda se umiješao engleski golman Jordan Pickford i potjerao ga. “Malo poštovanja, molim vas”, govorio je Pickford.

Podsjetimo, u posljednjem susretu četvrtine finala Svjetskog prvenstva u Kataru sastala su se dva favorita, Engleska i Francuska. Francuzi su poveli sjajnim golom Aureliena Tchouamenija. Isti igrač je početkom drugog poluvremena skrivio jedanaesterac. Njega je u gol za izjednačenje pretvorio Harry Kane.

Englezi su dominirali većinom drugog poluvremena, no kazna za promašaje stiže u 78. minuti. Olivier Giroud koristi sjajan centaršut Griezmanna te pogađa mrežu Pickforda za novo vodstvo Francuza.

Engleska je do kraja meča propustila da ponovo poravna rezultat. Hernandez je oborio Mounta u kaznenom prostoru. Sudija je nakon intervencije VAR-a dosudio novi penal za “tri lava”. No ovaj put Harry Kane nije bio siguran sa bijele tačke. Englez je loptu poslao visoko preko gola.

Jordan Pickford asked the camera operators to back away from Harry Kane. pic.twitter.com/EjohPkSfRN

— ESPN FC (@ESPNFC) December 10, 2022