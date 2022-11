CAS poništio odluku N/FSBiH: Šemsudinu Hasiću ukinuta suspenzija!

“Iz švicarske Lozane je danas stigla presuda Suda za sportsku arbitražu (CAS) kojom je u potpunosti ukinuta suspenzija gospodinu Šemsudinu Hasiću na obavljanje pozicije predsjednika FK Velež Mostar odnosno bilo koje druge funkcije vezane za fudbal u našoj zemlji, a koju je donio Fudbalski/Nogometni savez BiH.

Podsjetimo, suspenziju je Hasić dobio nakon prekinute utakmice između Veleža i banjalučkog Borca, igrane u septembru 2021. godine. Također, presudom je F/NS BiH naloženo da je dužan platiti troškove arbitraže CAS-a.

Više informacija i detalje presude CAS-a po ovom slučaju donosimo uskoro na službenim internetskim stranicama FK Velež Mostar”, objavio je mostarski klub na svojoj Facebook stranici.

Tako će se Hasić uskoro moći vratiti fudbalskim aktivnostima, a vidjet ćemo da li će ponovo preuzeti neku od funkcija u FK Velež.

Inače, suspenzija Hasiću izazvala je mnogo bure kada je donesena, a na tu temu je za SportSport.ba tada govorio prvi čovjek Disciplinske komisije Fudbalskog saveza BiH Goran Kosorić.

“Ne radi se samo o dešavanjima na meču Veleža i Borca. Hasić je prijavljen od glavnog sudije meča i to zbog prijetnji upućenih mu prije početka. Parafraziram, rekao mu je da će ga u životu oštetiti onoliko koliko on ošteti Velež. No, u obzir je uzeto konstantno kršenje Pravilnika od strane gospodina Hasića. Četiri prijave su podnešene protiv njega i niti na jednu se nije očitovao.

Posljednja u nizu i to nakon novčane kazne je ona vezana za istup u medijima nakon utakmice Željezničar – Velež. Dakle, kazna nije donešena vezano samo za nedavna dešavanja u Mostaru i prijavu glavnog sudije meča. Mi smo pravnici, radimo onako kako nam struka nalaže, a sve kako bi korist imao bosanskohercegovački fudbal. Bitno je i što sve odluke donesene jednoglasno, pa i ona jučerašnja”, objasnio je Goran Kosorić, predsjednik Disciplinske komisije Fudbalskog saveza BiH.

Podsjetimo, nekoliko sumnjivih sudijskih odluka izazvalo je pravu buru negodovanja domaćih navijača na spornom meču Veleža i Borca, ali i igrača, a nemile scene su uslijedile u 82. minuti meča, te nekih sat i pol nakon meča kada su huligani u jednom tunelu zapalili automobil službenih lica te ih sa šipkama fizički napali.

Na kraju je meč registrovan u korist Borca 0:3, a Hasić je dobio suspenziju koja je sada ukinuta. Također, Veležu su tada oduzeta tri boda, stadion im je suspendovan na šest utakmica, te su morali platiti 10.000 KM kazne.

