Husref Musemić: Profil “Husref Musemić” nije moj, ne koristim društvene mreže

Naš fudbalski stručnjak Husref Musemić (61) u razgovoru za „Dnevni avaz“ analizirao je utakmice 5. kola Lige prvaka u grupama E, F, G i H.

Četiri gola

– Naravno, gledao sam nekoliko utakmica Lige prvaka – Benfika – Juventus 4:3, RB Lajpcig – Real 3:2… – rekao je Musemić i dodao:

– Okretao sam sa kanala na kanal…

Real je u Lajpcigu igrao s kombiniranim timom, jer se već nakon 4. kola plasirao u nokaut-fazu.

– Možda nekada, kako se ono kaže, i nije loše da se izgubi.

Benfika je pobjedom (4:3) na domaćem protiv Juventusa izborila proljeće u Ligi prvaka, ali i izbacila „Staru damu“ iz evropske elite.

– Bilo je 4:1, pa 4:3. Puno je to za Italijane da prime četiri gola. No, Benfika je i kod 2:1, i kod 3:1 napadala i igrala za gol više. Jednostavno, to je njihov stil igre – to od njih traži njihov trener.

Musemić ističe da je malo prevelik rezultat PSG – Makabi 8:2.

– Malo sam pogledao i tu utakmicu. No, kvalitet je na strani Parižana. Kvalitetni igrači poput Mesija, Mbapea (koji su postili po dva gola – op. a.), Nejmara su nemilosrdni kad osjete da mogu „trpati“ – ne staju. Mesi u posljednjih nekoliko mjeseci igra na svom nivou, vratio se. Puno je bolji nego prošle godine. I tako velikom fudbaleru treba period adaptacije, i na klub, i na grad, ligu, okruženje…

Formiran igrač

RB Salzburg našeg Amara Dedića (20) pretrpio je domaći poraz od Čelzija (1:2)

– Gledao sam Amara nedavno i protiv zagrebačkog Dinama… Vidi se da je uspješno apsolvirao tu fudbalsku školu. Igra jako racionalno, pametno – taktički dobro. Jednostavno, igra kao da u nogama ima baš puno više iskustva, a ne u skladu sa svojim godinama. On je sigurno igrač koji je perspektiva naše reprezentacije – tu nema dileme. Sigurno će još puno napredovati, jer već sada je formiran igrač. Imamo kvalitetnog igrača za minimalno 10 godina – zaključio je Musemić.

Telefonski pozivi

Inače, bh. fudbalski stručnjak je u posljednje vrijeme imao niz telefonskih poziva zbog komentara na profil “Husref Musemić”.

– Nemam nikakvog pojma o tom profilu na Instagramu i Facebooku. Zaista ne koristim društvene mreže. To nema veze sa mnom – rekao je Musemić i dodao:

– Ne znam ko je to napravio.

Facebook komentari