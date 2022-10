Kylian Mbappe to nije očekivao. Brutalan doček za zvijezdu PSG-a

Veliku ceremoniju u Theatre du Chatelet u Parizu pohodili su i brojni drugi igrači, među kojima je bio i napadač francuskog prvaka Paris Saint Germaina, piše Raport.

Kylian Mbappe tema broj jedan

Upravo je Kylian Mbappe posljednjih sedmica bio tema broj jedan, posebno nakon priče kako je navodno zatražio odlazak iz kluba iz Pariza.

Mbappe je također stigao na crveni tepih, a tamo ga je dočekala salva zvižduka iz publike.

Francuski reprezentativac, ipak, nije dozvolio da mu to pokvari raspoloženje, te je sa osmijehom na licu ušao u salu.

Podsjetimo, Mbappe (23) je 2018. za cifru od 180 miliona eura prešao iz Monaca u rivalski Paris Saint Germain. Time je postao najskuplji tinejdžer u historiji te drugi najskuplji nogometaš ikada.

U svojoj prvoj sezoni u novom klubu, Mbappe je odigrao većinu utakmica i s klubom osvojio trostruku krunu – naslov prvaka Francuske, naslov Liga kupa i naslov Kupa Francuske.

Na tronu naslijedio Messija

Inače, sinoć je napadač španskog Reala iz Madrida i francuski nogometni reprezentativac Karim Benzema uzeo Zlatnu loptu nakon što je iza sebe imao sezonu iz snova.

Prvi put u karijeri 34-godišnji Benzema je osvojio ovu nagradu, a naslijedio je na tronu Lionela Messija koji je prošle godine bio osvajač Zlatne lopte, rekordni sedmi put u karijeri.

.@KMbappe has arrived at the Theater of Chatelet with his dad 👀#ballondor pic.twitter.com/L0WwpOGGvn

— Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022