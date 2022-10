Napadač Real Madrida Karim Benzema osvojio Zlatnu loptu za najboljeg igrača svijeta!

Fantastični napadač Real Madrida iza sebe ima nekoliko sjajnih sezona, a posebno impresivna bila je prethodna kada je s Realom osvojio Ligu prvaka i La Ligu. Postigao je ukupno 44 gola i dodao 15 asistencija u 46 utakmica.

Zlatnu loptu dodijelio mu je nekadašnji trener Real Madrida i legenda francuskog fudbala Zinedine Zidane.

Najbolji mladi igrač svijeta je Barcelonin vezista Gavi, najbolji napadač također Barcelonin Robert Lewandowski, a najblji golman Thibaut Courtois.

Drugo mjesto u izboru za Zlatnu loptu osvojio je nekadašnji napadač Liverpoola, a današnji napadač Bayerna Sadio Mane, dok je na trećem mjestu Kevin De Bruyne iz Manchester Cityja, piše Radio Sarajevo.

🌟 IT HAD TO BE. 🌟

🏆 @Benzema: #ballondor 2022 pic.twitter.com/roM6pqr5A3

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 17, 2022