Ivaylo Petev u Rumuniji: Želimo nova tri boda, svjesni smo da nas očekuje teška utakmica

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je danas u Bukurešt gdje ih sutra očekuje utakmica posljednjeg kola u grupi 3 B divizije Lige nacija protiv Rumunije.

“Naravno da je cilj da pobijedimo i drago mi je što i igrači tako razmišljaju. Osigurali smo prvo mjesto u grupi i atmosfera u ekipi je odlična. Sutra će dobiti priliku oni koji su manje igrali do sad, ali nema kalkulacija jer želimo nova tri boda. Svjesni smo da nas očekuje teška utakmica. Rumunija ima dobre igrače, to smo vidjeli i u Zenici. Sve nam to govori da možemo očekivati kvalitetnu utakmicu u lijepom ambijentu”, rekao je Petev.Ponosan je na igrače i na ono što su postigli u proteklom periodu.

“To su odlični momci i veliki profesionalci. Došao je i rezultat i svi smo sretni zbog toga. Što se tiče formacije u kojoj ćemo nastupiti, imam nekoliko ideja pa ćemo vidjeti”, izjavio je Petev.

Na pitanje kako komentariše teren na stadionu “Giulesti” koji nije u idealnom stanju, Petev je odgovorio: “Kakav god da je teren, isti je i njima i nama. Imat ćemo iste uslove za igru”.

Napadač Smail Prevljak rekao je da im je svaka utakmica za reprezentaciju značajna.

Počeo trening

“Dat ćemo svoj maksimum da ostvarimo pobjedu i da završimo ovaj ciklus bez poraza. Neće biti laka utakmica, Rumuniji treba pobjeda. Međutim, mi smo došli da se pokažemo i igrat ćemo na pobjedu. To je naš cilj. Kroz ovaj ciklus smo vidjeli da imamo svijetlu budućnost, mlađi igrači su se istakli i stvorila se pozitivna energija energija. Trebamo ostati na zemlji i nastaviti ovako raditi. Boriti se svi za jednog i rezultati sigurno neće izostati”, dodao je Prevljak.

Nakon press konferencije počeo je trening bh. tima.

Fudbalska “A” reprezentacija Bosne i Hercegovine slavila je u petak u Zenici protiv Crne Gore rezultatom 1:0 u petom kolu grupe 3 UEFA Lige nacija B, čime je osigurala prvo mjesto u grupi.

“Zmajevi” su pobjedom nad Crnom Gorom osigurali prvo mjesto u grupi, kolo prije kraja. Bosna i Hercegovina ima 12 bodova, Crna Gora sedam, Finska pet te Rumunija četiri boda.

Time je BiH obezbijedila drugi jakosni šešir pred žrijeb kvalifikacionih grupa za Evropsko prvenstvo, što podrazumijeva “lakše” protivnike. BiH je pobjedom izborila promociju u Ligu A Lige nacija te baraž za Evropsko prvenstvo 2024. godine,pišu Vijesti

Facebook komentari