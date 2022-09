Dudić o uvredama navijača Veleža: Nisam zaslužio da mi psuju ženu, djecu i majku

Fudbaleri Veleža i Sarajeva su podijelili bodove u okviru 11. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine (1:1), a navijač bordo tima Feđa Dudić bio je na udaru navijača tima iz Mostara, svog nekadašnjeg kluba.

Dudić se nakon utakmice osvrnuo na uvrede sa tribina stadiona u Gabeli, gdje Velež igra svoje domaće utakmice dok su radovi na njihovom terenu u Vrapčićima.

– Prvo ću reći, mislim da ja ovo nisam zaslužio od navijača FK Velež. Ja sam ovdje ostavio trag, hvala ljudima iz kluba što su me dočekali na pravi način, ali ovo nisam zaslužio. Psovanje moje žene, djece, majke, to nisam zaslužio. Ali dobro, valjda to tako treba.

Nismo bili pravi, nismo ispunili ono što smo dogovorili. Od neke 20. minute kontrolisali smo utakmicu jedno vrijeme. Čestitam na htijenju, mora to biti bolje ubuduće. Ja ovo vrijeđanje od navijača Veleža nisam zaslužio. Ne moraš oprostiti, ali ne moraš psovati – poručio je Dudić.

