Koliko kalorija sagori profesionalni fudbaler tokom jedne utakmice?

Za razliku od mnogih timskih sportova, nogometaši ponekad igraju 45 minuta svakog poluvremena bez zamjene. U prosjeku, nogometaši prijeđu 11 kilometara po utakmici, ovisno o svojoj poziciji. Vezni igrači trče više, a napadači i braniči manje. Igrači sprintaju, mijenjaju smjer i imaju, u prosjeku, od 150 do 170 otkucaja srca u minuti.

“Nogometaši moraju biti sposobni brzo mijenjati smjer i izvoditi vješte radnje dok se kreću velikom brzinom”, kaže trener Joe English za CBS News.

Tokom 90-minutne utakmice prosječni igrač može sagorjeti čak 1350 kalorija, piše BroBible.

“Najvažnija stvar za nogometaše je osigurati tijelu gorivo koje mu je potrebno za rad. Za većinu nogometaša to znači unositi od 3500 do 4000 kalorija dnevno”, navodi The Ultimate Guide To Soccer Nutrition.

Prehrana je vrlo važna za profesionalne sportaše jer može rezultirati povećanom izdržljivošću, viškom energije, većom snagom, smanjenim rizikom od povreda, boljim oporavkom mišića, oštrijim fokusom, povećanom koncentracijom, boljim snom i poboljšanim raspoloženjem i stavom.

Nutricionistica Alice Richer igračima uvijek govori da se usredotoče na ugljikohidrate i da jedu puno voća i povrća.

“Većina dnevnih kalorija nogometaša mora dolaziti iz izvora ugljikohidrata koji osiguravaju energiju kako se ne bi umorili na terenu. Jednako je važno unositi proteine, ali ne i pretjerivati ​​s njima”, zaključila je.

Inače, prema nekim istraživanjima, američki nogomet je najzahtjevniji sport, koji sagorijeva i do 3000 kalorija. Na drugom mjestu je tenis, koji tokom prosječnog meča u trajanju od dva sata i 45 minuta sagori oko 1650 kalorija. Nogomet je na trećem mjestu, piše Raport.

