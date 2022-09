Vahid Halilhodžić za “Avaz”: Ko je glasao za utakmicu s Rusijom, treba otići iz bh. fudbala

Proslavljeni bh. fudbalski stručnjak Vahid Halilhodžić (69), nakon odlaska s klupe reprezentacije Maroka koju je odveo na Mundijal 2022., zatrpan je ponudama za nastavak karijere.

Opasna igra

– Zovu me skoro svakodnevno neki ljudi i nude novi posao, odnosno klub, ali barem za sada ne namjeravam prihvatiti nijednu ponudu – rekao je legendarni Vaha za „Dnevni avaz“.

Neizbježna tema s najboljim bh. trenerom je slučaj „NSBiH i Rusija“, odnosno zakazana utakmica Rusija – BiH u St. Peterburgu (19. novembar).

– Ma to je nešto nemoguće. To je… Čitav svijet, FIFA i UEFA odlučili su da se ne igraju utakmice protiv Rusije i ruskih klubova i sad smo mi najpametniji, da odigramo jednu takvu utakmicu! To je, vjerovatno, politička, vrlo opasna igra, koja, barem se nadam, neće unijeti puno poteškoća u daljnjem radu Fudbalskog saveza. Ali to je jedna, kako sam već rekao, vrlo opasna igra i treba napraviti sve da se ta utakmica ne odigra, jer poslije možemo imati katastrofalne posljedice, bez obzira na to što je to prijateljska utakmica – kategoričan je Halilhodžić.

Naglašava da bi, u slučaju da se odigra prijateljska utakmica u St. Peterburgu, FIFA i UEFA imale, kako kaže, poseban pogled na naš savez.

Veliki ulog

– Ipak, čitav svijet je odlučio da bojkotira Rusku Federaciju, pa zašto onda mi radimo drugačije? To je vrlo podmukla, opasna, nekorektna politička igra. Ko stoji iza nje, to nije teško saznati, pročitati… U svakom slučaju, treba sve napraviti da se ne odigra ta utakmica – ponavlja Vaha.

Simptomatično je i to što se o jednom takvom presedanu uopće i razgovaralo neposredno prije odlučujuće utakmice naše reprezentacije u Ligi nacija – grupa B, protiv Crne Gore (Zenica, 23. septembar), koja nam može donijeti puno. I prvo mjesto za plasman u viši rang, što donosi veću zaradu, ali i mjesto u drugom šeširu žrijeba kvalifikacija za Euro 2024 (9. oktobar, Frankfurt).

– Da, to je baš nekorektno. To neki ljudi koriste. Ponavljam, ne smije uopće doći u obzir da se odigra ta utakmica, jer je to vrlo opasna politička igra koja je pripremljena. Ljudi koji su glasali za tu odluku više ne trebaju imati mjesta u bh. fudbalu. Pod hitno trebaju napustiti Fudbalski savez – zaključio je Vaha,piše Avaz

Odmor do Nove godine

Halilhodžić je, nakon raskida saradnje s Fudbalskim savezom Maroka, bio kandidat za trenera El-Ahlija, ali i Čelzija.

– Na odmoru sam, vjerovatno, do Nove godine. Poslije ću vidjeti šta će biti – rekao je ponosni Jablaničanin.

Facebook komentari