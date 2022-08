UEFA: Ancelotti trener godine, Benzema najbolji fudbaler

Slavni Italijan je sa kraljevskim klubom osvojio Ligu šampiona i špansku Primeru.

“Prošla sezona je po svemu bila posebna. Ispraćena velikim rezultatima. Ono što bih istakao je posebna veza koja je postojala između iskusnih i mladih igrača. Zatim fantastična hemija sa navijačima na našem stadionu“, rekao je Carlo Ancelotti, kao i uvijek ne stavljajući sebe u prvi plan.

Za fudbalera godine proglašen je kapiten i golgeter Real Madrida, Francuz Karim Benzema.

Trener Reala pohvalio je svog najboljeg igrača i dobrog prijatelja, kako je istakao:

“On nije samo napadač i najbolji strijelac, on je fantastičan fudbaler. On to podržava sjajnim stavom, iz dana u dan. Ove godine je usavršavao svoje znanje, pravi je vođa na terenu, odlično poznaje igru. Snažan lider u svlačionici i moj dobar prijatelj. Sretni smo što imamo Karima“, rekao je Carlo Ancelotti.

Za fudbalerku godine proglašena je igračica Barcelone i reprezentativka Španije Alexija Putellas.

Za trenera godine u ženskoj konkurenciji proglašena je selektorka Engleske Sarina Wigman, prvakinja Evrope. prneosi “N1“.

