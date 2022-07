Pjanić: Siguran sam da se mogu vratiti u svoju najbolju formu

Barcelona našeg Miralema Pjanića nalazi se na pripremama u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje brusi formu za novu sezonu koju otvara 13. avgusta utakmicom protiv Rajo Valjekena, piše avaz.

– U posljednje dvije godine mučio sam se s povredama, koronom i išao sam na posudbu, rekao je Pjanić i dodao:

Nadam se da će ovo biti sjajna sezona

– Ali, sada je drugačije. Siguran sam da se mogu vratiti u svoju najbolju formu, a ovo ljeto sam se posebno fizički pripremio. Vrijeme je da navijačima pokažem starog Pjanića.

Naš as je pod ugovorom sa Barcelonom do 2024. godine.

– Nadam se da će ovo biti sjajna sezona za nas. Uzbuđen sam što ću raditi pod vodstvom Ćavija. Ćavi mi je uvijek bio uzor kao vezni igrač, pratio sam ga s divljenjem, a za mene je on jedan od najboljih veznjaka svih vremena. Raditi s njim je vrlo posebno i siguran sam da nas očekuje dobra sezona, optimista je Pjanić.

Robert Levandovski (Lewandovski) je najveće pojačanje Barcelone ove sezone, a naš reprezentativac o Poljaku ima samo riječi hvale.

Levandovski je najbolji strijelac na svijetu

– On je najbolji strijelac na svijetu. Osim toga, imamo jako dobre igrače u napadačkoj liniji. Ove sezone želimo osvojiti titulu prvaka, rekao je Pjanić.

Barcelona je odigrala tri pripremne utakmice. Remizirala je sa Olotom, i savladala Inter Majami sa 6:0, te Real Madrid sa 1:0.

