Ronaldo dobio nemoralnu ponudu iz Saudijske Arabije

Nije tajna da Kristijano Ronaldo (Cristiano) nije zadovoljan u Mančester junajtedu, a već sedmicama se piše kako bi u ovom prijelaznom roku mogao napustiti Old Traford i zadužiti dres jednog od brojnih klubova koji ga mame u svoje redove. Čelzi, Bajern, Napoli, Roma, Real Madrid, pa čak i Barcelona spominju se u raznim kombinacijama, a sad se pojavila i nemoralna ponuda iz Saudijske Arabije. Barem tako tvrdi nekoliko stranih medija uključujući TVI, portugalski CNN i ugledni španski AS.

Prema njihovim saznanjima, jedan od najboljih fudbalera u historiji dobio je ponudu tešku nevjerojatnih 300 miliona eura za dvije sezone u Saudijskoj Arabiji. Ime kluba koji je ispalio ovu astronomsku cifru još nije objavljeno, ali neki detalji su poznati pa tako “AS” navodi sljedeće:

– Pokušavaju uvjeriti Kristijana najvećom ponudom u historiji, a 300 navedenih miliona bi se rasporedilo na sljedeći način: 30 miliona bi išlo Mančester junajtedu za transfer, 250 bi bilo podijeljeno na dvije sezone, a preostalih 20 bi pripalo posrednicima u ovom poslu, piše ugledni španski medij, prenosi Avaz.

No, AS navodi i to da Portugalac u ovim trenucima “ne razmišlja o prihvatanju te ponude jer mu je želja odigrati još barem jednu sezonu u evropskoj eliti”.

Facebook komentari