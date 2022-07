Zidane mijenja imidž: Da li ćemo gledati čupavog Zizoua?

Legendarni francuski fudbalski menadžer i bivši fudbaler Zinedine Zidane boravio je dvije sedmice u Istanbulu zbog transplantacije kose, prenose lokalni mediji.

“Zidane je izabrao Tursku da promijeni svoj kultni ćelavi imidž”, objavio je Kelebek, turski dnevni časopis 4. jula.

Prema podacima dnevnog lista Hürriyet, 50-godišnja zvijezda odsjela je u luksuznom hotelu u četvrti Bešiktaš.

Mediji navode da je Zidane tajno odsjeo u hotelu.

“On je sredio sve hotelske i operativne rezervacije na ime svog menadžera. Nakon toga se tajno vratio u Francusku”

Rođen u Marseilleu 23. juna 1972. godine, Zidane je igrao za Juventus i Real Madrid između 1996. i 2006. godine, nakon što je nosio dresove Cannesa i Bordeauxa.

Ubilježio je 108 nastupa za reprezentaciju Francuske, a nedavno je trenirao španski Real Madrid i jedan je od najuspješnijih trenera na svijetu.

Evropski fudbalski magazini su u junu naveli da će francuski trener potpisati za Paris Saint Germain, prenosi N1.

Zinedine Zidane reportedly makes secret trip to Turkey for hair transplant in radical change of image for former Real Madrid coach and France legend known by football fans around worldhttps://t.co/NWGau4Yvtq

— DAILY SABAH (@DailySabah) July 4, 2022