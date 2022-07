Ronaldo želi odlazak iz Uniteda: Nikad manji interes za njega

Portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo poručio je čelnicima Manchester Uniteda da želi napustiti klub jer ne vidi dovoljno ambicija za narednu sezonu, a evropski mediji sada se bave analizama gdje bi to jedan od najboljih igrača svih vremena mogao nastaviti karijeru. Ronaldo je zatražio od čelnika Crvenih đavola da ga prodaju ukoliko na adresu kluba dođe ponuda koja će ih finansijski zadovoljiti, a kao glavni razlog se navodi neigranje ovog kluba u Ligi prvaka, što je posebna želja Ronalda.

Trenutno nije potpuno jasno gdje bi Ronaldo uopšte mogao igrati naredne sezone i koji je to klub koji ga može priuštiti u svojoj svlačionici, no iako se nedavno pojavila vijest da ga je Bayern odbio, činjenica je da njemački velikan stoji prvi u redu kada je u pitanju potencijalni klub u koji bi Ronaldo otišao.

Ronaldo trenutno zarađuje 31 milion eura bruto godišnje plate i upravo to je najveća prepreka za njegovo dovođenje, no kladionice bez obzira na to favorizuju Bayern, zatim Romu, PSG, Real Madrid i na kraju Sporting.

Najveći razlog zašto bi Ronaldo mogao u Bayern jeste potencijalni odlazak Roberta Lewandowskog u Barcelonu, što bi otvorilo mnogo prostora u ekipi Bayerna i jasno je da bi im trebao napadač. Uz 24 miliona eura godišnju platu koju ima Lewandowski, čini se da u tom slučaju ni Ronaldova plata ne bi trebala biti problem.

