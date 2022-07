Prosinečki: Radio sam sa svakakvim prevarantima i lažovima, ali sa ovakvim nikad

Nekadašnji selektor naše fudbalske reprezentacije Robert Prosinečki (53) dobio je otkaz u ljubljanskoj Olimpiji, nakon nešto više od tri mjeseca koliko je bio šef stručnog štaba. Predsjednik Olimpije je rekao da Prosinečki nije vodio računa o mladim igračima, a nekadašnji legendarni fudbaler danas je održao konferenciju za medije u Ljubljani.

Apsurdno je kako vode klub

– Mogli su reći da ne znam posao, ali da nisam bio pošten, to nikako, rekao je Prosinečki i dodao:

– Radio sam sa svakakvim prevarantima i lažovima, ali s ovakvim nikad. Apsurdno je na kakav način oni vode klub, to ni Alfred Hičkok (Hitchcock) ne bi bio u stanju napraviti. Predsjednik mi je govorio da će sportski direktor otići i spominjao je neke nove igrače. Ja sam ga na jednom od sastanaka pitao da li treba pomoć sa menadžmentom kluba jer ono jednostavno nije postojalo. Oni uopšte nisu svjesni što se u klubu događa, a nemaju sluha ni za navijače. Klub je nazadovao u svim segmentima, uključujući i financije.

Prosinečki je otkrio i sa kakvim se sve situacijama nalazio u Olimpiji.

Ovo je moj klub

– Predsjednik kluba je donio papir svima da ga potpišemo, kako bi mu bilo lakše maknuti direktora Igora Barišića. Mi smo htjeli potpisati, ali smo onda na dnu tog papira vidjeli da, ako on da otkaz Barišiću, da i svi mi dobivamo otkaz. Samo mi je mogao doći i reći da nisam taj i da moram otići i nema problema. Ovo je moj klub, imam prelijepe uspomene iz Olimpije, došao sam samo da pomognem ovom klubu. Nisam dolazio ja njemu, nego je on dolazio meni i molio me da dođem. Mene novac uopšte nije interesovao, nego sam želio da ovom klubu bude bolje – zaključio je Prosinečki, koji je na klupi Olimpije predvodio osam utakmica i ostvario pet pobjeda, remi i dva poraza, te odveo Ljubljančane u Evropu.

