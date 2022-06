Nik Salihamidžić ima novi klub

Nik Salihamidžić (Nick), sin legendarnog bh. fudbalera Hasana Salihamidžića, napustit će Bajern i naredni period svoje karijere provesti u MLS ligi, piše Avaz.

Kako je javio renomirani sportski novinar Fabricio Romano (Fabrizio), Salihamidžić je dogovorio posudbu s kanadskim Vankuverom Vajtkapsima.

Nik je nedavno produžio ugovor s Bavarcima, ali je odlučio otići na posudbu na 18 mjeseci. Inače, on igra na poziciji desnog beka, a ima mogućnost da zaigra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Nick Salihamidžić, son of Bayern’s director Hasan, is set to join MLS side Vancouver Whitecaps in the next days. 🇨🇦 #VWFC

Been told Salihamidžić will extend his contract with Bayern until June 2025 then he’ll join VWFC on 18-month loan, part of first team starting from January. pic.twitter.com/zN3zwKNfFY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2022