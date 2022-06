Tchouameni: Mbappe me je nazvao i rekao da odbijem Real Madrid

Tchouameni je u Real stigao iz Monaca, a Kraljevi su za njegov ugovor platili čak 100 miliona eura.

Na zvaničnoj press konferenciji ispričao je i zanimljiv detalj, a to je da ga je prije potpisa nazvao Kylian Mbappe koji mu je rekao da odbije Real Madrid.

“Kylian me pokušao nagovoriti da odbijem Real Madrid. Nazvao me jer je znao da ću napustiti Monaco, a on je odlučio ostati u Parizu. Odmah sam mu rekao da je Real za mene prva opcija i on je to razumio. Došao sam u najbolji klub na svijetu i ne bojim se konkurencije. Moram demonstrirati svoju kvalitetu i tome se baš veselim”, rekao je Tchouameni.

Mbappe je bio viđen na Santiago Bernabeu, ali je u zadnjem trenutku promijenio odluku.

Pored Mbappea Real Madrid je ovog ljeta već potvrdio transfer Antonija Rudigera, a navodi se kako će u nastavku krenuti po Gabriela Jesusa iz Manchester Cityja, piše N1.

