Osim izvršio prozivku, stiglo i prvo pojačanje

Tu je Pantelić kojeg danas nisam očekivao. I sa još nekima smo u pregovorima. Možda nije uredu da se

priča o imenima. Bit će nekoliko dolazaka. Rekao sam prije dva dana da Velež u posljednjih nekoliko

godina ima kontinuitet i igrača i trenera. To je jedini klub koji je trpio igrače po tri godine. Na stranu to

što bi ljudi voljeli zvučna pojačanja, ali mislim da ova strategija nije uopće loša. Ekipa će se osvježiti. Na

nekim pozicijama je već bilo problema, rekao je Osim.

To što preuzima ekipu koja je već formirana je u jednu ruku dobro za trenera, li u drugu baš i ne,

konstatovao je.

– Ekipa koja ima glavu i rep mora takva ostati. Ako je pokvariš neće biti dobro. Teže je sada nešto svoje u

sve to ubaciti, nego kada imaš list papira, pa počinješ od toga, dodao je Osim.

Kaže i kako odlično poznaje ekipu, kao i mogućnosti Veleža u ovom trenutku.

– Igrali su značajnu ulogu u našoj ligi, nastupili u Evropi i osvojili trofej. Postoji mogućnost da se neke

stvari poprave. Ima prostora, kazao je Osim.

S obzirom da će uskoro započeti radovi na travnjaku na stadionu Rođeni, Velež će uskoro otputovati na

Kupres. Tamo bi se trebali zadržati dva puta po osam dana. Govoreći o eventualnim protivnicima u

Evropi, poželio je u prvom kolu prolaznog protivnika.

