Real doveo francuskog supertalenta za 100 miliona eura

Španski prvak Real Madrid postigao je dogovor o potpisivanju šestogodišnjeg ugovora s francuskim veznjakom Orelijenom Čuamenijem (Aurelien Tchouameni) iz Monaka, objavila su dva kluba u subotu.

Francuski reprezentativac (22) pridružit će se kraljevskom klubu za cifru od oko 80 milijuna eura (84,12 miliona dolara) uz još 20 miliona bonusa, javljaju mediji.

🙌 Can’t wait to see this! 🙌#WelcomeTchouaméni pic.twitter.com/KZ41jlgs5M

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 11, 2022