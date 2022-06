Predsjednik Veleža potvrdio: Feđa Dudić preuzima Sarajevo

Feđa Dudić napušta Velež i preuzima Sarajevo. To je za portal “Avaza” potvrdio predsjednik Veleža Senad Husnić.

– To ćemo večeras završiti na Skupštini, ali je dogovoreno sve. On definitivno napušta Velež i preuzima Sarajevo – rekao je Husnić i dodao:

– Ispunili smo mu svaki zahtjev, sve do najsitnijih detalja. Rekao je da je to njegova odluka, da mu je Sarajevo izazov i to je to.

Time je potvrđeno pisanje “Avaza”, koji je prvi donio informaciju da Dudić preuzima klub s Koševa.

Nakon toga smo kontaktirali Feđu Dudića, koji je u razgovoru za “Avaz” rekao”:

– Ne bih ništa komentirao do četvrtka da me nijedna strana nešto ne shvati ili protumači pogrešno – rekao je Dudić.

