Zlatan Ibrahimović završava karijeru: Igra pod anestezijama i trpi jake bolove

Napadač Milana Zlatan Ibrahimović (40) vjerojatno će u nedjelju odigra svoju zadnju utakmicu u karijeri. Sjajni 40-godišnji Bosanac sa švedskim sportskim državljanstvom i pasošem bi nakon susreta s Atalantom mogao završiti igračku karijeru. Tako barem tvrdi Pepe di Stefano (Peppe ) koji je za “Sky Italia” otkrio kako je Ibra na kraju svojeg igračkog puta.

– Toliko je dobrih vijesti za Milan u zadnje vrijeme da mi je baš žao objaviti ovo. Zlatan vjerojatno završava karijeru na kraju ove sezone. Jedan od igrača Milana mi je rekao da je Ibra na zadnjem treningu plakao od bolova. Igra pod anestezijama i trpi, tvrdi Di Stefano pa dodaje:

– Pioli i liječnici mu brane da igra, ali on želi biti tu i ulaziti barem na 10-15 minuta. Želi naslov prvaka. Od utorka do petka ne trenira se ekipom jer ga muči koljeno koje otiče i stvara ogromne bolove. Inati se, ali zna i sam da ima samo dvije opcije ovog ljeta. Ili će mirno završiti karijeri ili ići na rizičnu operaciju koljena i pripremiti se za još jednu, zadnju sezonu u karijeri.

Usprkos koljenu, motiva mu ne nedostaje.

– Jedino što ga vuče da odigra još jednu sezonu je zadnji pokušaj da osvoji Ligu prvaka, ali šanse da će završiti karijeru na kraju sezone su 90 posto. Ovih 10 posto šanse mu dajem za nastavak i iduće sezone, piše Di Stefano pa zaključuje:

Koljeno mu otiče i to ga sprječava da normalno trči

– Ne može igrati više od 10-15 minuta. To su mi potvrdili Milanovi doktri. Koljeno mu otiče i to ga sprječava da normalno trči. Možda bi operacija spriječila bol i olakšala mu neko vrijeme, ali boli bi se nakon nekoliko mjeseci vratila. Zlatana je potresla i smrt Mina Raiole pa i to može biti prekretnica. Ako Milan uzme skudeto, mislim da je to to. Mislim da gledamo Zlatana zadnji put na San Siru protiv Atalante. Volio bih da griješim i da me demantira. On mi je prijatelj, ali zna što je najbolje za njega.

Ibrahimović je u dva navrata u Milanu skupio 158 utakmica i zabio 92 gola, te upisao 35 asistencija. Od kada se prije dvije i po godine vratio u klub, odigrao je 73 utakmice i zabio 36 golova, uz 11 asistencija, te postao pokretač velikog povratka Milana na vrh italijanskog nogometa, piše Avaz.

