Pogba bi narednim transferom mogao šokirati fudbalski svijet

Engleski mediji javljaju da veznjak Paul Pogba blizu prelaska u redove ljutog gradskog rivala Mančester sitija, prenosi Avaz.

Kako piše Daily Mail, Pogbi ugovor s Mančester junajtedom ističe 30. juna, a već dugo se priča o njegovom odlasku sa Old Traforda.

Pep Gvardiola (Guardiola) želi pojačanja u veznom redu nakon što je već poznato da će na kraju sezone ekipu napustiti Fernandinjo, a Pogba se još povezuje s PSG-om i Juventusom.

“Građani” će svakako morati požuriti kako bi što prije doveli Pogbu jer pritisak ostalih zainteresovanih klubova je sve veći kako se ljeto bliži.

Pogba iza sebe ima sezonu za zaborav. Sakupio je svega 27 nastupa uz jedan postignut gol.

Prije nekoliko sedmica je izjavio da želi ići u klub koji se bori i osvaja trofeje što mu Junajted trenutno ne može ponuditi.

