Njemački mediji: Salihamidžić ugostio Halanda u svom domu

Saga oko odlaska norveškog napadača Erlinga Halanda (Haaland) vuče se već mjesecima, a nekoliko klubova se spominje ka njegova nova destinacija, s tim da se Mančester siti smatra favoritom zbog ogromne ponude koju su navodno spremni ponuditi.

Iako se “Građani” spominju kao najvjerovatniji kupci, njemački “Bild” danas otkriva zanimljive informacije koje govore suprotno od tvrdnji ostalih medija.

Naime, iako su ranije stizali signali kako je Norvežanin preskup za Bajern, njemački list piše kako je prošli mjesec Haland bio gost u kući kod Hasana Salihamidžića, a sastanak je navodno trajao sat vremena.

Zanimljivo da vijesti o susretu Salihamidžića i Halanda stižu u momentima kada je još uvijek neizvjesna sudbina Roberta Levandovskog u redovima njemačkog prvaka, a Poljak se u posljednje vrijeme najviše povezuje sa Barcelonom, piše Avaz.

