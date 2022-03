Hazard ponovo mora na operaciju

Krilni napadač Real Madrida, Eden Azar (Hazard) podvrgnut će se operaciji uklanjanja pločice iz desne noge, a ovu informaciju potvrdili su i u saopštio je u “kraljevskom” klubu.

Azaru, koji ne bez utakmice u dresu Reala više od mjesec dana, ugrađena je osteosintetska pločica u nogu nakon što je slomio članak i podvrgnut operaciji u martu 2020..

– U narednim danima, naš igrač, Eden Hazard, bit će podvrgnut operaciji uklanjanja osteosintetske ploče u desnoj fibuli, saopštio je Real.

Azar (31) i se mučio s brojnim povredama otkako je stigao iz Čelzija u Real u junu 2019., a ove je sezone upisao 17 ligaških nastupa, uglavnom s klupe, za tim Karla Anćelotija (Carla Ancelottija).

Real, koji je na vrhu La Lige nakon 29. kola, putuje u Vigo 2. aprila prije nego što četiri dana kasnije igra s Čelzijem u gostima u prvoj utakmici četvrtfinalnog okršaja Lige prvaka, piše Avaz.

Real Madrid’s Eden Hazard to undergo surgery to remove plate from leg. https://t.co/1w8eJfsnmM

— AP Sports (@AP_Sports) March 26, 2022