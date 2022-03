Gruzija trijumfovala protiv BiH na Bilinom polju, navijači zviždali očajnim Zmajevima

Bezidejno je izgledala igra Zmajeva većim dijelom utakmice, a nju su obilježili i gromoglasni zvižduci s tribina Bilinog polja upućeni bh. fudbalerima, piše SCsport.

Ofanzivno su momci Ivayla Peteva ušli u meč i napravili pritisak, ali do brzog gola nisu uspjeli doći. U 6. minuti je Kakabadze u posljednji tren reagovao ispred Edina Džeke, koji je hvatao volej nakon centaršuta s desne strane, da bi nakon kornera bio izblokiran Amer Gojak.

Uslijedio je novi ubačaj iz ugla, a nakon njega je stativu pogodio Anel Ahmedhodžić.

Potom su se Gruzijci oslobodili pritiska i u nekoliko napada su i zaprijetili golu na kojem stoji Ibrahim Šehić. Nakon jednog ubačaja Kvaratshkelije s lijeve strane niko od njegovih saigrača nije stigao da skrene loptu u gol.

Imala je Gruzija i jedan opasan kontranapad, ali Adnan Kovačević ga je prekinuo prekršajem, a u 24. minuti je veliku priliku propustio Ermedin Demirović. Poslije velike greške stopera gostiju našao se oči u oči s golmanom Lorijom, ali nonšalantno ga je pokušao lobovati i promašio je.

U 43. minuti se zatresla mreža Gruzije, ali gol je poništen jer je Džeko pri centaršutu Hadžiahmetovića bio u ofsajdu.

Na startu drugog dijela, u 48. minuti, Zmajevi dolaze do gola preko Džeke, ali on je neopravdano poništan. Hadžiahmetović je proigrao Džeku, on pogodio, a pomoćni sudija je signalizirao ofsajd. Nakon ponovljenog snimka jasno je da nedozvoljene pozicije nije bilo.

Već u narednom napadu Gruzijci su odigrali dobru akciju, a golom ju je krunisao Zivzivadze, koji matira Šehića za 0:1.

Nije imao bh. sastav odgovora na vodstvo Gruzijaca, a primljeni gol ih je vidno i šokirao, pošto su nakon njega izgledali totalno bezidejno. U 71. minuti je Gruzija mogla duplirati prednost, ali lopta je nakon topovskog udarca Kvaratshkelije odsjela na prečki gola Šehića!

Tri minute poslije u velikoj šansi se našao Stevanović, ali u situaciji jedan na jedan zaustavio ga je golman gostiju Loria. Pokušao je poravnanje BiH u 80. minuti donijeti i rezervista Amar Rahmanović, ali i od njega je uspješniji bio Loria.

Do kraja je ostalo 0:1 i BiH je upisala poraz od Gruzije…

Prijateljska utakmica:

Bosna i Hercegovina – Gruzija 0:1 (Zivzivadze 49’)

Stadion: Bilino polje (Zenica). Gledalaca: 1.500. Sudija: Aleksandar Stavrev (Sjeverna Makedonija).

BiH: Šehić, Saničanin (Miličević), Kovačević (Gazibegović), Ahmedhodžić, Stevanović (Menalo), Kolašinac, Gojak (Rahmanović), Krunić (Danilović), Hadžiahmetović, Demirović (Prevljak) i Džeko.

Gruzija: Loria, Giorbelidze (Tsitaishvili), Kashia, Aburjania (Mekvabishvili), Kakabadze, Kvaratshkelia (Beridze), Lobzhanidze (Kverkvelia), Kvekveskiri, Dvali (Chabradze), Zivzivadze i Davitashvili (Gvilia).

