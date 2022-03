Roten: Nejmar i Mesi su plaćenici, to je prevara

Nekadašnji fudbaler PSG Žerom Roten (Jerome Rothen) kritikovao je Lionela Mesija (Messi) i Nejmara (Neymar) poslije eliminacije francuskog kluba od Real Madrida u osmini finala Lige prvaka.

– Igrači zaslužni za taj poraz su Nejmar i Mesi, tvrdi Roten i dodaje:

– Na njima je da preuzmu odgovornost. Kada ih je Leonardo regrutovao i doveo ih, oni su postali legende kluba. Ne napadam Veratija, Danila, Paredesa, Mbapea – on je jedini bio opasan u oba meča. Pričam o drugoj dvojici, dvojici plaćenika. To je prevara od kada se dogodila – rekao je nekadašnji reprezentativac Francuske za “RMC Sport”.

Parižani su u Madrid otišli sa golom prednosti iz prvog duela, vodili su na Santijago Bernabeu golom Kilijana Mbapea (Kylian Mbappe), ali ih je Kaim Benzema nokautirao sa tri brza pogotka u zadnjih pola sata igre.

– Sramota me je da tako pričam o Leu Mesiju, ali to je realnost. Čovjek hoda po terenu. Kažu mi da je vrijedno pokušavao da oduzme loptu. Trudio se na cijelih deset metara. Drugi je izgubio sve lopte. Kažem drugi jer me mnogo nervira kada spominjem njegovo ime. Od kada je došao ovdje, on je katastrofa. Odigrao je manje od 50 posto utakmica za PSG – konstatuje Roten, prenosi SK.

Facebook komentari