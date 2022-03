Nejmar objavio prepisku sa Donarumom: “Ovo je neprihvatljivo”

Španska “Marka” je prenijela da je do dvojice igrača Pari Sen Žermena umalo došlo do fizičkog obračuna.

Tu vijest je upravo Donaruma poslao Nejmaru preko aplikacije “WhatsApp”.

“Ćao Nej. Žao mi je zbog onog juče. Ova vijest je neprihvatljiva”, napisao je Donaruma starijem kolegi.

Nejmar je ubrzo odgovorio Donarumi, koji je bio direktni krivac za prvi gol u porazu od Reala (3:1) u Madridu i ispadanja iz Lige šampiona.

“Druže. To se dešava u fudbalu. Mi smo ekipa i s tobom smo. Još si mlad i osvojit ćeš još puno toga. Glavu gore i nastavljamo”, napisao je Nejmar, piše B92.

Neymar shares his private WhatsApp talk with Gigio Donnarumma to deny rumours of fights in the dressing room. 📲⛔️ #PSG

“It’s absolutely fake – we had no fight after the game”, Neymar added on Instagram.

The story has been denied even on Donnarumma side. pic.twitter.com/JoiAgaLPRd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 10, 2022