Guardiola poslao vrlo snažnu poruku o ratu u Ukrajini, prozvao političare i NATO

Guardiolu i njegov City u nedjelju očekuje još jedan veliki derbi pošto na Etihad stiže najveći gradski rival. City važi za velikog favorita, ali ruska agresija u Ukrajini i dalje ostavlja trag na brojne evropske ekipe, pa tako i na Građane u čijim redovima igra Oleksandr Zinčenko, prenosi Klix.

Novinare je na konferenciji za medije zanimao Guardiolin stav o invaziji Rusije na Ukrajinu, a on je tu uputio vrlo snažnu poruku protiv političara.

“Političari mogu spriječiti ovakve stvari. One se dešavaju jer političari prave greške i loše rade svoj posao. Dešava se jer nisu sposobni da obavljaju svoj posao. Dešava se tamo gdje nedužni ljudi stradaju. NATO i evropske zemlje su neuspješne”, rekao je Guardiola bez “dlake na jeziku”.

Pep Guardiola on the situation in Ukraine: “Politicians can avoid these things. It happens because they are complete failures. It happens because they are not able to do it. It happens where innocent people are suffering. Nato and European nations are failures…” [via @_joebray]

