Konkurisat će za gol godine: Australac postigao spektakularan pogodak

Australski fudbaler i igrač Vestern junajteda Ben Garućo (Garuccio) postigao je spektakularan gol na utakmici između Vesterna i Vanderersa u 15. kolu A-lige, a u kojoj je slavila ekipa Junajteda s 3:2.

Igrala se 68. minuta kada je Prijović ubacio loptu s lijeve strane, a Garućo se na petercu sjajno snašao i udarcem petom preko glave savladao protivničkog golmana.

Gol je izazvao totalno oduševljenje među igračima i navijača Vesterna, a u nevjerici su bili i protivnički igrači, piše Avaz.

Inače, Garućo je bio strijelac još jednog gola ranije u ovoj utakmici.

First goal in four years! pic.twitter.com/OngjVyR999

— Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) February 20, 2022