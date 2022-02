Konačno napušta klupu Reala: Bejl potpisao predugovor s klubom koji ga je proslavio

Engleski mediji donose informaciju prema kojoj Velšanin Geret Bejl (Gareth Bale) ne bi trebao još dugo grijati klupu Real Madrida.

Bejl, mnogi će reći konačno, ima novi klub, ili bolje reći novi stari tim, ako je vjerovati pisanju tamošnjih medija i društvenih mreža.

Bejl je navodno već potpisao je predugovor s Totenhemom i kao slobodan igrač počet će treći mandat među “Pijetlovima”.

Tako su pale u vodu priče o Bejlovom povlačenju iz svijeta profesionalnog fudbala nakon što mu istekne ugovor s Realom, te u slučaju da Vels ne prođe baraž za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Kataru, piše Avaz.

