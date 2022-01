Tvrdi da mu se Messi divio, a završio je u nižoj ligi Poljske: “Bog je imao druge planove za mene”

Siwahla je nedavno otkrio da je dvije sedmice igrao sa Messijem, te da je Argentinac bio impresioniran njegovim kvalitetama.

“Trenirao sam s juniorima Barcelone i Lionel Messi je bio tamo. Messi je tada još bio junior, 2002., 2003. godine.S njim sam igrao dvije-tri sedmice. Otišao sam na turneju po Njemačkoj, ali kada sam se vratio, ništa se nije ostvarilo. Messi je bio impresioniran onim što sam radio na treninzima i u utakmicama. Ponekad je vikao na druge saigrače kada ne bi dobio loptu, ali kada sam je ja imao u nogama, znao je da je sve u redu i da neće biti problema”, ispričao je Siwahla.

Mogao sam učiniti sve što je i on radio, poput driblinga ili sjajnih dodavanja. Sretan sam zbog njega i imam lijepe uspomene na vrijeme kada sam igrao s njim. Trebao sam biti nogometaš u Barceloni, čak i Ajax Cape Town to zna, ali ne znam šta se dogodilo. Ne shvatam to osobno, jer nije bilo suđeno. Ne želim reći da je neko blokirao moj transfer. Kažem da je Bog imao druge planove za mene”, rekao je on.

U njegovoj 15-godišnjoj karijeri je igrao i za Bloemfontien Celtic u Južnoj Africi. Bio je i u Bocvani član jednog kluba, da bi 2017. godine potpisao za KS Poch Pionki, poljskog niželigaša. Potom je prešao u Slovačku u Partizan Bardejov, ali se ubrzo vratio natrag u Poljsku gdje se 2019. godine penzionisao, piše Raport.

