Eriksen otvorio dušu o događaju koji je zaprepastio svijet: Bio sam mrtav pet minuta

Eriksen, koji je zaprepastio svijet nakon što se srušio tokom utakmice Danske i Finske na Evropskom prvenstvu prošlog ljeta, u razgovoru za dansku DR1 TV.

Svojevremeno sjajni playmaker Tottenhama, Ajaxa i Intera je otkrio da je presretan zbog podrške koju je imao sa svih strana.

“Bilo je nevjerovatno da je toliko ljudi osjetilo potrebu da mi piše i šalje cvijeće. Ostavilo je to sve utjecaj na veliki broj ljudi koji su podršku dali mojoj porodici i meni i to me mnogo razveselilo. U bolnici su mi govorili da ću dobijati još više cvijeća”, rekao je Eriksen.

Danac je poručio da je bio mrtav pet minuta, kao i da podrška nikada nije prestala, već da i danas dobija poklone i lijepe riječi.

“Bilo mi je čudno jer nisam očekivao da će mi ljudi slati cvijeće. Bio sam mrtav pet minuta. Bilo je vrlo neobično, ali je lijepa stvar i pomoglo mi je što sam vidio lijepe želje. Ljudi mi i dalje pišu”, zaključio je Eriksen. prneosi “Klix“.

