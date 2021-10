Neymar se prisjetio najteže povrede u svojoj karijeri: Plakao sam, zamalo sam ostao nepokretan

Fudbaler PSG-a i reprezentacije Brazila, Neymar, u novom dokumentarcu DAZN-a, između ostalog, prisjetio se najteže povrede u svojoj karijeri, piše Sport1.

Neymar je tešku povredu doživio u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva 2014. godine kada ga je Kolumbijac, Juan Camilo Zuninga, nogom udario u leđa, pa je on zbog te povrede bio primoran da propusti ostatak takmičenja.

“Uništio mi je san da igram polufinale i finale Svjetskog prvenstva. Kada sam povrijedio leđa, Marcelo mi je pokušao pomoći da ustanem, pokušao mi je pomaknuti noge, ali ja nisam mogao ništa. Nisam imao snage ustati”, kazao je Neymar.

Neymar je potom istakao kako su ga dva centimetra dijelila od toga da ostane nepokretan.

“Ostale su još dvije minute do kraja utakmice, a sjećam se da mi je u ambulanti na stadionu noga bila savijena i da su mi je ljekari istegli. Osjetio sam šok. Nisam mogao pomaći noge. Odveli su me u bolnicu poslije toga, pregledali su me, pa sam počeo plakati, jer sam morao propustiti ostatak Svjetskog prvenstva”, kazao je Neymar.

