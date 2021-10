U nedjelju svi na Grbavicu: Humanitarna utakmica u organizaciji “Pomozi.ba“ i FK “Željezničar”

Povodom obilježavanja 100 godina FK “Željezničar”, u nedjelju će na stadionu Grbavica u Sarajevu biti odigrana humanitarna fudbalska utakmica „100vs11“, odnosno utakmica između 100 dječaka iz sarajevskih škola fudbala i 11 prvotimaca FK Željezničara, javlja Anadolu Agency (AA).

Prihod od ulaznica, kao i prihod od sponzora događaja bit će uplaćen u “Pomozi.ba“ fond za liječenja građana i građanki Bosne i Hercegovine u zemlji ili u inostranstvu. Humanitarni događaj simbolično je nazvan „Gospodin u humanoj akciji“, s obzirom na to da se organizuje u povodu 100 godina sarajevskog kluba.

Predsjednik FK Željezničar Nazif Hasanbegović kazao je na konferenciji za novinare kako je ovo jedna vrlo značajna akcija koju je pokrenulo Udruženje „Pomozi.ba“, na čemu im je zahvalio.

Rekao je kako su ispred FK Željezničar sa velikim zadovoljstvom i bez ikakve dvojbe i razmišljanja odlučili pomoći u realizaciji ove akcije.

„Inače smo vrlo senzibilni kada je riječ o svemu što radi ovo Udruženje, a svemu tome svjedočimo već dugo godina“, rekao je Hasanbegović, iskoristivši priliku da pozove sve navijače da se odazovu u što većem broju kako bi ova akcija bila uspješna.

Elvir Karalić, ispred Udruženja “Pomozi.ba” kazao je kako je udruženje dosad organizovalo na stotine humanitarnih akcija, ali kako je ovo jedna od najvećih.

“Očekujemo veliki odziv ljudi koji će podržati jednu ovakvu lijepu priču. Zahvaljujem se FK Željezničar koji je prihvatio našu ideju i incijativu”, rekao je Karalić, napominjući kako je ovo prvi veliki projekat njihovog kolege Jasmina Ligate.

Karalić je napomenuo kako će prikupljenja sredstva od revijalne utakmice biti korištena za liječenje oboljelih bh. građana, podijelio je podatak da je samo od početka ove godine za te potrebe donirano oko 2,5 miliona KM.

“Iako to djeluje kao veliki novac, nažalost on nije dovoljan za ono što je potreba naših građana za liječenja u državi i inostranstvu. Uistinu se nadam da će ovo biti samo početak i jedna u nizu velikih priča koje će ‘Pomozi.ba’ i FK Željezničar zajedno napraviti”, kazao je Karalić.

Dodao je kako se nada da će na ovaj način potaknuti i druge da krenu u neke slične priče a sve samo sa jednim ciljem, pomoći onima kojima je narušeno zdravlje i koji umaju potrebu da se obrate drugima za pomoć.

Prodaja ulaznica za humanitarni spektakl na Grbavici “Gospodin u humanoj misiji” ranije je počela u Shopu FK Željezničar, gdje se karte danas mogu kupiti do 17:00 satu, u subotu od 9:30 do 14:30 sati a nedjelju od 15:00 sati. U prostorijama Udruženja “Pomozi.ba” na Čengić Vili od 9:00 do 17:00 sati.

Cijena ulaznica je 5 KM, a kupovina je i dalje moguća na web portalu www.kupikartu.ba.

