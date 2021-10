Jürgen Klopp: Ne razumijem igrače koji ne žele da se vakcinišu

Menadžer Liverpula Jirgen Klop (Klopp) izjavio je kako ne razumije zašto neki igrači odbijaju vakcinaciju protiv koronavirusa.

Iako se smatra da se u Premijer ligi u svakom klubu vakcinisalo manje od pola igrača, Klop tvrdi da je 99 posto njegovih igrača vakcinisano i da nikoga nije morao ubjeđivati u to.

– Ne razumijem zašto je to ograničenje slobode, kako neki tvrde. Jer ako jeste, onda je i zabrana vožnje u alkoholisanom stanju ograničenje slobode, ali to prihvatamo. Vakcinisao sam se jer sam bio zabrinut za sebe, ali još više za sve ostale oko sebe. Ako dobijem bolest i patim to je moja greška. Ali, ako je dobijem i širim na sve ostale, ja sam kriv, a ne oni, kazao je Klop za britanske medije.

Prošle sedmice Premijer liga je obavijestila javnost da samo sedam klubova ima više od 50 posto potpuno vakcinisanih, s tim da nisu naveli koji su to klubovi, prenosi Avaz.

Facebook komentari