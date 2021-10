Predsjednik FK Sarajevo Ismir Mirvić posjetio FK FAMOS: Svuda pođi, svojoj kući dođi

Predsjednik FK Sarajevo Ismir Mirvić jučer je posjetio je FK FAMOS Hrasnica.

– Svuda pođi, svojoj kući dođi, saopćeno je iz FK FAMOS, te istaknuto:

– Jučer smo imali iznimnu čast i zadovoljstvo, jer smo imali posebne goste. Naime, posjetio nas je gospodin Ismir Mirvić, novoizabrani predsjednik FK Sarajevo, sa kojim smo razgovarali o najdražim fudbalskim temama, ali evocirali stare uspomene igranja za FK FAMOS. Ismir je poželio sve najbolje i našem novom treneru Torlaku koji je u vrijeme posjete marljivo radio sa seniorskom ekipom. Ispred našeg kluba predsjednik Almin Dolović je Ismiru uručio uramljen dres FAMOS-a, kao poklon za uspomenu. Tokom razgovora smo kazali da je želja novog Upravnog odbora Kluba biti otvorena prema svim klubovima u razmjeni iskustva, dobrih ideja, sponzorima i navijačima koji mogu pomoći u radu kluba. Gradimo jake prijateljske veze i čuvajmo naš klub. FAMOS je klub svih nas, piše u saopćenju FK FAMOS Hrasnica..

– Svašta bih imao napisati, ali samo ću reći hvala Allahu na svemu. On sve vidi, On sve čuje i On je najpravedniji, napisao je Torlak na društvenim mrežama, uz fotografiju s jednim od većinskih vlasnika glasačkih prava FK Sarajevo. prneosi “Avaz“.

