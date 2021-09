Cristiano Ronaldo ima novi rekord u Ligi prvaka

Kristijano Ronaldo (Cristiano) voli juriti rekorde, a Liga prvaka je definitivno njegovo omiljeno takmičenje. Portugalac je večeras od prve minute započeo susret 2. kola protiv Viljareala.

To mu je 178. nastup u Ligi prvaka, te je tako postao igrač s najviše utakmica u historiji ovog takmičenja. Ronaldo je sa 135 golova najbolji strijelac najjačeg evropskog klupskog takmičenja, ima i najviše pogodaka u jednoj sezoni (17).

S pravom ga zovu “Gospodin Liga prvaka”. Iza sebe je ostavio Ikera Kasiljasa (Casillas) koji je stao na 177 utakmica. Slijede još Ćavi (Xavi) i Lionel Mesi (Messi) sa 151 nastupom.

Cristiano Ronaldo now holds the following Champions League records:

Most appearances – 178

Most goals – 135

Most goals in a season – 17

Most goals in KO stages – 67

Most final wins – 5 pic.twitter.com/n1Zl4KdSEz

— ESPN FC (@ESPNFC) September 29, 2021