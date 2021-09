Selektor Petev objavio spisak igrača BiH za Kazahstan i Ukrajinu: Šest bodova bi bilo idealno

Ivaylo Petev, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine objavio je danas spisak igrača na koje će računati u dva oktobarska susreta kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2022. godine, koje će igrati u gostima kod Kazahstana i Ukrajine, javlja Anadolu Agency (AA).

Petev je istakao da bi šest bodova iz naredne dvije utakmice bio idealan scenarij za bh. reprezentaciju, ali da ih čeka veoma težak posao.

Selektor je na spisak uvrstio i iskusnog veznjaka engleskog Stokea Marija Vrančića, koji će pokušati popuniti prazninu nastalu izostankom Radeta Krunića, koji zbog povrede ne igra ni za Milan.

“On može u ovom trenutku pomoći ekipi. Neću pričati o njegovom kvalitetu i o tom šta je bilo prije. U ovom trenutku može pomoći reprezentaciji i siguran sam da će dati sve od sebe“, kazao je Petev i dodao da će tokom priprema posebno raditi na odbrani prilikom prekida:

“Moramo obratiti jako pažnju na to. Imamo plan, radićemo na nekim detaljima. Ako imamo neki minus, to je naš minus. Moramo raditi na tome da to promijenimo, u zadnjim utakmicama smo primali golove iz prekida. Moramo obratiti pažnju na sve segmente igre, a posebno na kornere. Ja sam odgovoran za to, a onda igrači. Moramo to promijeniti i da budemo koncentrisani na to, pogotovo protiv Kazahstana i Ukrajine.“

Prema selektorovim riječima, potpuno je fokusiran na Kazahstan, a kasnije će razmišljati o Ukrajini. S obzirom da će protiv Kazahstanaca igrati na umjetnoj travi smatra da će to biti prednost domaćina, ali ne presudna.

“To je njihova prednost, jer većina njihovih igrača igra na umjetnoj travi, a nijedan od naših ne, osim Stevanovića koji igra u Švicarskoj. Moramo se pripremiti jako ozbiljno na to, imaćemo dva treninga tamo. Ali, bez obzira i na umjetnu travu imamo naš cilj, koji ćemo željeti da ostvarimo od prvog minuta“, optimista je Petev.

Bugarski stručnjak na spisak je uvrstio dosta defanzivaca, a to je, kako je rekao, uradio zbog činjenice da ima dosta lakše povrijeđenih igrača, zbog čega bi moglo biti i naknadnih poziva. Također, naglasio je da igrači koji su na spisku čine kostur tima.

“Naravno da je to kostur. Nedostaje Krunić. Nažalost još nije počeo s treninzima. Nadam se da će se brzo vratiti. Zbog toga sam i zvao Vrančića, koji je malo iskusniji. Kada smatram da neki igrač može pomoći reprezentaciji on je tu“, rekao je Petev i nastavio:

“Bitno je kako ćemo mi izgledati, kako ćemo igrati i kakav će biti naš pristup. Ne vidim razloga da ne budemo takvi, postoji mogućnost da pobijedimo obje utakmice. Fudbal je čudan, prvo idemo na Kazahstan, a onda ćemo o Ukrajini. Šest bodova bi bilo odlično.“

O Kazahstancima selektor ima visoko mišljenje jer je to ekipa, kako je kazao, koja se bori svim snagama i odlično se brani kako bi došla do svog cilja. Međutim, smatra da im je bod u Zenici u prošlom duelu poklonjen.

“Fudbal je takav, možeš da igraš lošije i da pobijediš. Opet kažem, mi moramo da kontrolišemo šta se dešava na terenu i da igramo ono što znamo“, zaključio je Petev.

– Spisak igrača koje je Petev pozvao

Golmani: Ibrahim Šehić (Konyaspor, Turska), Nikola Vasilj (St Pauli, Njemačka), Kenan Pirić (Atromitos, Grčka); odbrana: Branimir Cipetić (Lokomotiva, Hrvatska), Mateo Sušić (Cluj, Rumunija), Jusuf Gazibegović (Sturm, Austrija), Sead Kolašinac (Arsenal, Engleska), Eldar Čivić (Ferencvaros, Mađarska), Anel Ahmedhodžić (Malmo FF, Švedska), Dennis Hadžikadunić (Rostov, Rusija), Siniša Saničanin (Partizan, Srbija), Adnan Kovačević (Ferencvaros, Mađarska), Aleksandar Jovičić (Gorica, Slovenija), Ajdin Nukić (Tuzla City); vezni red: Amir Hadžiahmetović (Konyaspor, Turska), Stjepan Lončar (Ferencvaros, Mađarska), Miralem Pjanić (Besiktas, Turska), Amer Gojak (Dinamo, Hrvatska), Gojko Cimirot (Standard Liege, Belgija), Mario Vrančić (Stoke, Engleska), Miroslav Stevanović (Servette, Švajcarska), Adi Nalić (Malmo FF, Švedska), Almedin Ziljkić (Olimpija, Slovenija); napad: Edin Džeko (Inter, Italija), Luka Menalo (Dinamo, Hrvatska), Ermedin Demirović (Freiburg, Njemačka) i Smail Prevljak (Eupen, Belgija).

Okupljanje reprezentacije je 4. oktobra u Sarajevu, a dva dana kasnije otputovaće za Kazahstan.

Bh. fudbaleri susret protiv Kazahstana igraće 9. oktobra u Nur-Sultanu, a protiv Ukrajine 12. oktobra u Lvivu.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u grupi ”D” kvalifikacija za Mundijal iz četiri meča sakupila je tri boda, koliko ima i Kazahstan s utakmicom više. Francuska je prva sa 12 osvojenih bodova u šest susreta. Slijede Ukrajina (pet utakmica) i Finska (četiri) sa po pet bodova.

